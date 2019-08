Bayern Monaco-Hertha Berlino è la prima partita della nuova stagione di Bundesliga. In campo la squadra campione in carica contro quella della capitale. La stagione dei bavaresi di Kovac è iniziata con la sconfitta contro il Borussia Dortmund per 2-0 nella finale di Supercoppa di Germania. Nella scorsa stagione, il Bayern ha vinto la Bundesliga con soli due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. L’Hertha è reduce da un pre-campionato movimentato: ha segnato e subito tanti gol. Nel primo turno di Coppa di Germania, la squadra di Berlino ha vinto 4-1 contro l’Eichstätt. Il Bayern Monaco ha sempre vinto nelle ultime sette partite inaugurali, e contro l’Hertha ha trionfato in 19 degli ultimi 24 precedenti.