Torna in campo oggi, dopo l'anticipo di ieri tra Schalke e Union Berlino, la tredicesima giornata di Bundesliga. Alle 15.30, il Borussia Dortmund è di scena sul campo dell'Hertha Berlino dove in panchina debutta il nuovo allenatore Klinsmann, mentre il Lipsia è ospite del Paderborn. Il Colonia riceve l'Augusta in una sfida salvezza, mentre l'Hoffenheim cerca punti utili per l'Europa ospitando il Dusseldorf.



Alle 18.30, invece, il Bayern Monaco sfida il Bayer Leverkusen: l'obiettivo è superare lo Schalke e mettere pressione al Gladbach.