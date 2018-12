Prosegue il programma della 13esima giornata di Bundesliga, aperta ieri da Dusseldorf-Mainz, con altre cinque partite in programma oggi. Alle 15.30 il Borussia Dortmund ospita il Friburgo per provare ad allungare su Borussia Monchengladbach e Eintracht Francoforte, impegnati domani rispettivamente sul campo dell'RB Lipsia e contro il Wolfsburg. Il Bayern Monaco va in trasferta a Brema per reagire allo choc del pareggio subito nell'ultimo turno: da 3-1 a 3-3 contro il Dusseldorf. L'Hannover ospita l'Hertha Berlino, scontro nella parte bassa della classifica tra Stoccarda e Augsburg.



Chiude il sabato alle 18 la sfida tra Hoffenheim e Schalke 04.