Con la vittoria del Borussia Monchengladbach sull'Hertha Berlino si è aperta la terza giornata di Bundesliga. Le uniche a punteggio pieno sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I primi dovranno attendere domenica per scendere in campo, per la squadra di Terzic invece appuntamento già oggi.



Reus e compagni aspettano la visita del Werder Brema per prolungare la striscia vincente. Si gioca dalle 15:30. Stesso orario anche per altre 4 gare in programma nel primo pomeriggio. Augusta-Mainz, Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Stoccarda-Friburgo e Wolfsburg-Schalke promettono spettacolo e tanti gol.



A chiudere il programma, alle 18:30, uno dei match più attesi di questa giornata. Sarà Union Berlino-Lipsia a dirci dello stato di forma della squadra di Tedesco, una della candidate a dar fastidio al Bayern e quanto mai altalenante in questo inizio di stagione.