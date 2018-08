La Bundesliga prende ufficialmente il via con l'anticipo tra il Bayern Monaco e l'Hoffenheim. I campioni in carica, reduci dal netto successo per 5-0 contro l'Eintracht Francoforte in Supercoppa di Germania, ospitano la formazione di Nagelsman, autentica sorpresa della passata stagione e qualificata alla prossima Champions League dopo il terzo posto. Bilancio negativo per l'Hoffenheim, che nei 20 precedenti contro il Bayern è riuscito a conquistare solamente 2 vittorie e 5 pareggi. Il primo turno di Bundesliga proseguirà domani e si chiuderà domenica con i posticipi Mainz-Stoccarda e Borussia Dortmund-RB Lipsia.