Dopo le partite di ieri, sono due le gare in programma oggi per il 15esimo turno di Bundesliga. Il Lipsia alle 15.30 ospita il Mainz: padroni di casa quarti con 25 punti, ospiti decimi a 19. Alle 18.00 l’Eintracht Francoforte, quinto in Bundes, ospita il Bayer Leverkusen, undicesimo con 18 punti.