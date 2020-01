Dopo la roboante vittoria di ieri del Borussia Dortmund contro il Colonia, torna in campo oggi la Bundesliga con la 19esima giornata.



Si parte alle 15.30 con il Lipsia, capolista, che affronta l’Eintracht Francoforte, 11esimo in classifica e in difficoltà in questa stagione. Poi il Borussia Monchengladbach, che sfida il Mainz. Il Wolfsburg ospita invece l’Hertha Berlino, mentre l’altra squadra della capitale, l’Union, affronta l’Augsburg. Chiude la partita tra Friburgo, settimo e in lotta per un piazzamento europeo, e il Paderborn fanalino di coda.



Alle 18.30 tocca invece al Bayern Monaco, impegnato all’Allianz Arena contro lo Schalke 04. I bavaresi sono chiamati a rispondere al Borussia Dortmund, che con la vittoria di ieri li ha affiancati al secondo posto in classifica, a -4 dal Lipsia. Lo Schalke invece cerca punti pesanti nella corsa Champions.