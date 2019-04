Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con due partite la 28esima giornata di Bundesliga. Apre alle 15.30 l'Hoffenheim di Nagelsmann, che reduce da tre risultati utili di fila prova l'assalto all'Europa League in casa dell'Augsburg, pericolante a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Chiude alle 18.00 la sfida tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema: i padroni di casa non vincono da due gare e devono recuperare terreno per provare ad andare in Champions League, gli ospiti non perdono da dieci turni in Bundes (cinque vittorie e cinque pari), nel 2019 non hanno conosciuto sconfitta e credono ancora nell'Europa League.