Dopo la vittoria nell’anticipo del Lipsia, 2-0 sul campo dell’Hoffenheim, torna in campo oggi la Bundesliga, per il 31esimo turno. Tante partite nel pomeriggio, tra le quali spicca Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach, alle 18.30.



Alle 15.30 invece spazio al Borussia Dortmund, impegnato sul campo del Fortuna Dusseldorf, in piena lotta per la salvezza. I gialloneri sono ancora in corsa per il titolo, seppur a 7 punti dal Bayern capolista.



Altra sfida interessante è quella che vede affrontarsi Hertha Berlino e Eintracht Francoforte, con la squadra della capitale che cerca punti utili per inseguire un piazzamento con vista Europa. Sempre alle 15.30 scontro diretto tra Wolfsburg e Friburgo, appaiate in classifica e vicine alla zona Europa League. Chiudono le sfide salvezza tra Paderborn (ultimo) e Werder Brema (penultimo) e Colonia-Union Berlino.