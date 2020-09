Due partite oggi in programma, per chiudere la seconda giornata di. Alle 15.30 in campo l', uscito vincitore dall'esordio contro il Colonia, contro il, fresco vincitore della Supercoppa europea, arrivata grazie al gol ai supplementari di Javi Martinez, e reduce dall'8-0 alla prima contro lo Schalke 04.Alle 18, poi,: Vincezoe compagni vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Stoccarda, dall'altra parte, invece, la squadra Olivercerca la prima vittoria in campionato dopo lo 0-0 con il Leverkusen. Vittoria arrivata, invece, in Europa League, con il 2-0 agli ucraini del Desna Chernigiv firmata