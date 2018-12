Dopo il successo per 3-1 del Werder Brema nell'anticipo, prosegue il programma della 14esima giornata di Bundesliga. Alle 15.30, in campo la capolista Borussia Dortmund nel sentitissimo Revierderby contro lo Schalke 04. La formazione di Favre, ancora imbattuta in campionato, vince anche questa partita. Dortmund in vantaggio con Delaney, pareggio dello Schalke e poi 2-1 finale di Sancho al 74'. Il Bayern Monaco batte per 3-0 il Norimberga (doppio Lewandowski e gol di Ribery). Il Bayer Leverkusen supera 1-0 l'Augsburg, mentre il Friburgo batte per 3-0 l'RB Lipsia.



In attesa delle due gare di domani, chiude il programma di giornata alle 18.30 Hertha Berlino-Eintracht Francoforte.