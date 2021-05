Dopo lo splendido anticipo del venerdì che ha visto lo Stoccarda battere 2-1 l'Augsburg prosegue con altre 5 partite il programma dellala terz'ultima prima della fine del torneo ed è tempo di verdetti e scontri fondamentali per i piazzamenti finali.che al Signal Iduna Park metto in palio tanto dei rispettivi futuri. Gli ospiti stanno cercando di tenere viva la corsa al titolo ma il Bayern è a +7 e in caso di non vittoria del team Red Bull festeggerebbe il Meisterschale. I gialloneri, invece, sono oggi quinti e fuori da un piazzamento Champions che dista solo un punto con l'Eintracht e due con il Wolfsburg.Proprio ilattualmente terzo, ma con 3 sconfitte su 4 gare all'attivo sarà impegnato sempre alle 15.30 in una sfida non scontata conche è ancora in corsa per un piazzamento europeo. Piazzamento europeo che sta rincorrendo anche il, sesto alla vigilia e a -6 dal quarto posto che farà visita a untutt'altro che salvo e in serie negativa da cinque giornate al punto da essere precipitato in piena zona retrocessione. Già retrocesso è lo, che farà visitavirtualmente salvo.Infine alle 18.30 il, a prescindere dal risultato del Lipsia potrà festeggiare la vittoria del titolo in casa contro ilche però ha ancora ambizioni europee essendo fermo al settimo posto a -4 dal Bayer Leverkusen alla vigilia di questo turno.