Si rialza nuovamente il sipario sulla Bundesliga: il programma della 32° giornata di apre oggi alle 18.30 con la sfida tra il Borussia Monchengladbach e il Wolfsburg. Padroni di casa reduci da quattro soli punti nelle ultime cinque uscite: l'obiettivo è riscattare i ko con Friburgo e Bayern per superare momentaneamente il Bayer Leverkusen in chiave Champions. Gli ospiti, invece, inseguono al sesto posto ma con dieci lunghezze di distacco: sette punti nelle ultime quattro per gli uomini di Glasner.



Alle 20.30 è il turno del Bayern Monaco: in caso di successo sul campo del Werder Brema, i bavaresi conquisterebbero aritmeticamente il titolo. Il 30° Meisterschale dista solo tre punti e le ultime uscite sono decisamente confortanti: dal ritorno in campo, i ragazzi di Flick hanno solo vinto. Dall'altra parte, invece, c'è una squadra che vuole bissare il 5-1 sul Paderborn e che si trova in una delicata situazione di classifica (penultimo a -3 dal Magonza quartultimo).



In contemporanea ecco l'Hertha Berlino di Kris Piatek: l'ex bomber del Milan è andato a segno in tre delle ultime quattro gare, anche se la squadra della capitale è reduce da due ko consecutivi. Proverà a riscattarsi sul campo del Friburgo, ottavo a +4 sull'Hertha. Nella terza gara delle 20.30, l'altra squadra di Berlino, l'Union, riceve il quasi condannato Paderborn.