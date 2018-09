Sono due le gare in programma oggi ina chiudere la terza giornata di campionato. Alle 15.30 ilospita il Norimberga: i padroni di casa sono settimi in classifica, gli ospiti quattordicesimi a solo un punto. Alle 18.00 il Friburgo ospita lo: le due squadre sono ultime in classifica a quota zero punti e sono alla ricerca della vittoria.