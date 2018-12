Dopo le gare del weekend, è tornata subito in campo la Bundesliga tedesca per la 16esima giornata, che si è disputata in infrasettimanale, tra ieri e questa sera. Alle 18.30 ha aperto il programma di giornata il big match tra Schalke 04 e Bayer Leverkusen, due nobili decadute che in campionato non stanno attraversando un grande momento di forma. Ad avere la meglio sono stati gli uomini di Herrlich, che si sono imposti grazie alle reti di Dragovic e Alario, arrivate entrambe nel primo tempo. Padroni di casa che hanno accorciato le distanze al 45' senza poi riuscire ad agguantare un pareggio che era ampiamente alla portata. Grazie a questo successo esterno il Bayer Leverkusen sale a quota 21 a -4 dal sesto posto che significherebbe Europa League in attesa delle partite serali. Schalke che, al contrario, sprofonda sempre di più in classifica, con la zona retrocessione distante appena 1 punto. Alle 20.30 altre quattro gare: il Bayern Monaco, in risalita dopo quattro risultati utili di fila (tre vittorie e un pari), vuole portarsi a meno sei dal Borussia Dortmund nel difficile match casalingo contro l'RB Lipsia, quarto a meno due proprio dai bavaresi. Hoffenheim-Werder Brema è una sfida da Europa League, distante rispettivamente due e quattro punti, mentre Friburgo-Hannover si affrontano per importanti punti salvezza, con gli ospiti ultimi in classifica che non vincono da quattro giornare e sono già a meno cinque dalla quartultima. Chiude l'Eintrahct Francoforte, tornato alla vittoria dopo due ko di fila e quinto a meno due dalla Champions, impegnato nella ostica trasferta di Mainz.