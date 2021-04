Sono due le partite in programma oggi in. Si parte alle 15,30 con il match fra, con i padroni di casa che hanno un'unica opzione per tenere ancora viva qualche flebile speranza di impensierire il Bayern Monaco (sconfitto ieri dal Mainz) per il titolo: la vittoria. La giornata poi prosegue alle 18 con, gara interessante per gli sviluppi in zona Europa League e salvezza.