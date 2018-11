Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con due partite la 12esima giornata di Bundesliga: alle 15.30 il Werder Brema va a Friburgo per tornare alla vittoria dopo tre sconfitte di fila e risalire in zona Europa, mentre gli ospiti devono mettere in cascina punti salvezza. Alle 18 il Borussia Monchengladbach riceve l'Hannover: i padroni di casa vogliono centrare la terza vittoria di fila e mantenere il secondo posto, a meno 4 dal Dortmund, mentre gli ospiti vogliono portarsi fuori dalla zona rossa.