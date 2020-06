Prosegue il 32esimo turno della Bundesliga, che ieri ha visto il Bayern Monaco laurearsi campione per l'ottava volta consecutiva grazie al successo in casa del Werder Brema, con gli ultimi cinque incontri della giornata. Si parte alle 18.30 con Eintracht Francoforte-Schalke 04, spareggio per le due squadre per mantenere vivo il sogno di una rimonta europea.



Alle 20.30 tocca alle altre: il Borussia Dortmund ospita il Mainz per mantenere i quattro punti di vantaggio sull'RB Lipsia, impegnato in casa con il Fortuna Dusseldorf. Il Bayer Leverkusen affronta il Colonia per tornare nuovamente davanti al Gladbach, chiude l'Hoffenheim di scena sul campo dell'Augsburg.