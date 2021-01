Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, si è chiusa oggi con due partit. Ha apertola sfida tragli ospiti vincono 4-1 e superano proprio i rivali, trovando punti per sognare l'Europa, grazie alle reti di Gonzalez (6 in Bundes), Wamangituka (8 in Bundes), Castro, DIdavi e Richter, oltre al rosso dello stesso Richter. Chiudel'neopromossa in piena zona rossa della classifica, che cerca di risalire contro la deludentedi Piatek.