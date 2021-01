Dopo le gare di ieri, è terminata oggi con due partitela prima del 2021, senza la consueta sosta invernale per il campionato tedesco.vince 2-0 il, in campo dopo l'esonero di Favre: al Signal Iduna Park arrivano tre punti per rientrare in zona Champions League, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque, contro la sorpresasorpassato proprio gialloneri grazie alla rete di Akanji e alla perla di Sancho.chiude la "squadra del 2020"; ildi Hansi Flick, che deve mantenere il primato in classifica nell'impegno casalingo contro ilpenultimo, con una sola vittoria finora.