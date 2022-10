Giornata di grande calcio internazionale e scende in campo anche la Bundesliga con cinque partite. Quattro di queste si disputeranno alle 15:30; l'Eintracht Francoforte ospita il Bayer Leverkusen mentre il Werder Brema è impegnato in casa con il Mainz. Scontro salvezza tra Stoccarda e Bochum, ultime in classifica. Wolfsburg-Borussia Monchengladbach l'altra partita in programma nel primo pomeriggio.



Alle 18:30 invece il Lipsia, che non ha iniziato bene la stagione ma ha cambiato allenatore per provare a invertire la rotta, ospita l'Hertha Berlino.