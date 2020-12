Dopo le gare di venerdì e di ieri, si chiude oggi con due partitela penultima prima di Natale. Aprela sfida traed: le due squadre sono in fase di ripresa dopo un inizio no, non perdono da quattro turni e sono rispettivamente undicesima e dodicesima in classifica, alla ricerca di punti per rientrare nella caccia all'Europa. Chiud: padroni di casa sesti a caccia della zona Champions League, ospiti settimi a meno tre proprio dalla squadra di Glasner.