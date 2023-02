Dopo l'anticipo di ieri sera, continua oggi con sei partite la 19esima giornata di Bundesliga, la prima di ritorno. Alle 15.30 cinque match: l'Union Berlino, seconda in classifica a -1 dal Bayern e reduce da tre vittorie di fila, riceve il Mainz, fermo a metà classifica, mentre il Lipsia terzo e reduce da due vittorie di fila va sul campo del Colonia. Il Dortmund e il Friburgo, quarti a quota 34 a -3 dalla vetta, si affrontano nel big match, mentre l'Eintracht Francoforte, rivale del Napoli in Champions e sesta a -5, ospita il disastrato Hertha Berlino, penultimo e reduce da tre ko. Sfida salvezza tra Bochum e Hoffenheim, con i padroni di casa terzultimi a -3 dagli ospiti. Chiude alle 18.30 il Borussia Monchengladbach, che vuole risalire in zona Europa nel derby con lo Schalke, ultimo e a -6 dalla salvezza.