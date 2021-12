: Hertha Berlino-Stoccarda, in programma per le 15.30, è uno scontro diretto per la salvezza tra quint'ultima e quart'ultima. Per la gara delle 17.30 saliamo in classifica perché il Friburgo, scivolato al sesto posto dopo tre ko di fila, ospiterà il Borussia Monchengladbach dodicesimo con l'obiettivo di tornare alla vittoria e prendersi il quarto posto scavalcando Hoffenheim e Union Berlino in un colpo solo.