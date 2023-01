Attesa finita in Germania: stasera torna la Bundesliga con un match subito di grande grido. La capolista Bayern Monaco fa visita al Lipsia, terzo in classifica e staccato di due punti dal Friburgo secondo e di 6 proprio dai bavaresi. Alle 20:30 torna dunque a rotolare il pallone, fermo dalla sosta per i Mondiali.



La squadra della Red Bull è imbattuta da 13 partite ufficiali (11 vittorie e 2 pareggi) ma cerca ora la conferma dell’ottimo momento di forma contro la prima della classe. Contro il Bayern però gli uomini di Rose non vincono dal 2018. Quelli di Nagelsmann arrivano allo scontro di stasera forti di 6 successi consecutivi e puntano ad allungare in vetta. Curiosità su chi difenderà i pali con Neuer out e Sommer pronto al debutto.