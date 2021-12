: i padroni di casa sono agganciati al treno Europa League insieme ad Hoffenheim e Wolfsburg; gli ospiti, due punti sotto, cercheranno la vittoria per superare tre squadre in un colpo solo e prendersi il quinto posto. Occhio a Taiwo Awoniyi, attaccante classe '97 dell'Union che ha già segnato 8 reti in campionato.