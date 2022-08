Nel venerdì di calcio internazionale, scende in campo anche la Bundesliga. In particolare, il Borussia Monchengladbach che con una vittoria realizzerebbe il miglior inizio di stagione nella sua storia con sette punti nelle prime tre partite. Per fare ciò, dovrà superare l'Hertha Berlino che a differenza dei padroni di casa non hanno iniziato bene la stagione. Un solo punto, ottenuto contro l'Eintracht Francoforte per gli uomini di Sandro Schwarz che dovranno superare anche la statistica secondo cui negli ultimi 11 incontri in casa del Borussia, solo una volta è arrivata la vittoria.