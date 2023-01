Si chiude la 16esima giornata di Bundesliga e scendono in campo i grandi calibri. Alle 15:30 tocca al Borussia Dortmund che ospita l'Augsburg con due ottime notizie: il rientro sempre più vicino di Haller e il rinnovo di Moukoko. I gialloneri, settimi in classifica, vogliono i 3 punti per riprendersi le prime posizioni e puntare alla Champions League. Alle 17:30 altro match che si preannuncia spettacolare. In campo Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen, entrambe attardate, vogliono riprendere dopo la sosta un cammino fruttuoso che possa invertire le sorti della stagione.