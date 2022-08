Nella domenica di Bundesliga sono in programma due partite per concludere la terza giornata: alle 15.30 l'Eintracht Francoforte - zero vittorie nelle prime due partite - ospiterà il Colonia che nell'ultima partita ha bloccato il Lipsia sul 2-2. L'altra sfida, quelle delle 17.30 è tra Bochum e Bayern Monaco: la squadra di Nagelsmann è a punteggio pieno dopo due giornate, e in caso di vittoria può già prendersi il primo posto solitario della Bundes. 8 gol fatti e 1 subito finora, affronterà il Bochum ancora fermo a 0 punti.