Inizia oggi la 26a giornata di Bundesliga, con quattro partite dopo il rinvio a data da destinarsi di Augsburg-Mainz a causa di un focolaio Covid nella squadra ospite., con Lewandowski e compagni frenati sul pareggio dal Leverkusen nell'ultimo turno di campionato e oggi giocheranno in casa di una squadra che arriva da quattro vittorie consecutive.- Alla stessa ora si giocano anche Friburgo-Wolfsburg e Union Berlino-Stoccarda, sfida tra chi punta a entrare in zona europea e chi, invece, ha bisogno di punti per salvarsi.tra un Borussia Monchengladbach che dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite vuole tornare a vincere per allontanarsi dalla zona pericolosa, e un Hertha Berlino in cerca di una svolta e con quattro sconfitte di fila nelle ultime quattro gare.