Prosegue, in questa domenica di grande calcio internazionale, la 24ª giornata di Bundesliga. Alle 15.30, occhi puntati sul Friburgo, avversario europeo della Juventus, che se la vedrà contro il fanalino di coda del campionato, l’Hoffenheim. Match fondamentale sia per i padroni di casa, in vista della lotta Champions, che per gli ospiti, alla ricerca di punti importanti per abbandonare l’ultima posizione in classifica.



Alle 17.30, il Werder Brema ospiterà il Bayer Leverkusen in un incontro di metà classifica che può rilanciare le ambizioni Conference di entrambe le compagini.



Chiude il programma alle 19.30 la partita tra Wolfsburg ed Union Berlino con la formazione della capitale che può superare il Lipsia ed agganciare il 3° posto. Padroni di casa che, invece, avranno la possibilità di inserirsi a pieno titolo nella lotta alla zona Europa.