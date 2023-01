È tornata la Bundesliga con un pari nel match di cartello tra Lipsia e Bayern. Nel pomeriggio tutti in campo per il consueto slot delle 15:30, con 5 partite, e quello delle 18:30 con la sfida tra Colonia e Werder Brema. Curiosità soprattutto per Eintracht Francoforte-Schalke e il Friburgo, secondo, che fa visita al Wolfsburg. In programma anche Bochum-Hertha Berlino, Stoccarda-Mainz e Union Berlino-Hoffenheim.