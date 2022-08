Con l'insolita coppia in vetta composta da Bayern Monaco e Union Berlino, torna oggi in campo la Bundesliga. Nessun match di cartello ma tanto spettacolo promettono Colonia-Stoccarda e Werder Brema-Eintracht Francoforte. La prima sarà di scena alle 15:30. I padroni di casa vogliono continuare il buon momento di forma dopo i successi europei. Due ore dopo tocca al Werder Brema, reduce dal rocambolesco trionfo in casa Dortmund, e all'Eintracht Francoforte, futuro rivale del Tottenham in Champions.