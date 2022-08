Dopo la supercoppa di Germania, con la vittoria del Bayern Monaco per 5-3 nei confronti del Lipsia, è tempo di ricominciare anche in Bundesliga. Saranno proprio i bavaresi questa sera ad aprire le danze in trasferta a Francoforte dove sfideranno l'Eintracht (partita in programma alle 20:30). I Campioni di Germania contro i campioni dell'Europa League, subito una grande sfida nella prima giornata della Bundesliga. Filip Kostic regolarmente in campo nonostante sia al centro del mercato con Juventus e West Ham che lo cercano. Solo panchina invece per Matthijs De Ligt.