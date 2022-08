Alle 20:30 scendono in campo Friburgo-Bochum per la quarta giornata di Bundesliga. Il Friburgo arriva dal successo ottenuto di misura per 1-0 contro lo Stoccarda e ha già ottenuto due vittorie nelle prime tre partite. Il Bochum invece dovrà reagire dopo la clamorosa sconfitta per 7-0 contro il Bayern Monaco e in generale dovrà provare a realizzare il primo punto in stagione.