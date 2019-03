Dopo il successo del Werder Brema nell'anticipo con lo Schalke, prosegue la 25esima giornata di Bundesliga. Alle 15.30 va in scena un altro capitolo del duello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, entrambe in testa con 54 punti: i gialloneri ospitano lo Stoccarda, terzultimo, per Lewandowski e compagni match interno con il Wolfsburg. Lipsia-Augsburg (ore 15.30) e Mainz-Gladbach sono due match importanti per la Champions (ore 18.30). L'Hertha Berlino, contro il Friburgo, va a caccia di punti per l'Europa League.