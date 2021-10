Dopo il successo del Mainz sull'Augsburg continua la nona giornata di Bundesliga.Alle 15.30: ilsi conferma in vetta al campionato imponendosi per 4-0 anche sull'Hoffenheim, ma non vede aumentare il proprio gap sulperché anche i gialloneri, senza Haaland, non si fermano e si impongono per 3-1 sull'Arminia Bielefeld restando a -1 dai bavaresi. Al terzo posto a -3 dal Bayern sale il Friburgo, corsaro per 2-0 in casa di unin crisi nera di risultati e con 4 ko consecutivi all'attivo. Chiude in rimonta ed è in netta crescita il Lipsia che parte sotto 1-0 col Greuther Furth, ma ribalta la gara e passa 4-1.Alle 18.30 chiude il sabato Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach con due squdra dal rendimento altalenante alla ricerca di continuità.