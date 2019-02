Continua la 20esima giornata di Bundesliga, apertasi ieri con il successo del Lipsia ad Hannover: Oggi in campo tutto le big: la capolista Borussia Dortmund gioca a Francoforte, il Bayern Monaco è di scena a Leverkusen. La terza forza della classe, il Gladbach, chiude il sabato nel match delle 18.30 in casa dello Schalke, che ha bisogno di punti per l'Europa.