Dopo l'anticipo tra Augsburg e Borussia Dortmund, si gioca buona parte della 24esima giornata di Bundesliga. Il Lipsia vince 1-0 sul campo del Norimberga ed è al terzo posto momentaneamente. L'Europa League è l'obiettivo del Bayer Leverkusen, vince vince 2-0 contro il Friburgo, e l'Eintracht Francoforte, che in rimonta vince 3-2 contro l'Hoffenheim. Crolla lo Schalke 04 in casa: finisce 4-0 per il Fortuna Dusseldorf. L'Hertha Berlino vince 2-1 contro il Mainz. Chiude il sabato il big match di giornata: Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco.