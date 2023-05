Parte stasera la 31a giornata di Bundesliga, in programma i primi due anticipi Bayer Leverkusen-Colonia e Mainz-Schalke, entrambi in programma alle 20.30. Diretta interessata della prima sfida è la Roma di Josè Mourinho, che giovedì 11 maggio affronterà i tedeschi nell'andata della semifinale di Europa League all'Olimpico. La squadra di Xabi Alonso è sesto in zona europea, ha totalizzato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di campionato e oggi affronta un Colonia che arriva dal ko col Friburgo.



La sfida in casa di un Mainz a -3 dall'Europa, per lo Schalke è un'occasione per uscire dalla zona retrocessione: penultimo a -1 dalla salvezza vuole dare continuità alla vittoria della settimana scorsa contro il Werder Brema.