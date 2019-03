Dopo l'anticipo del venerdì tra Gladbach e Friburgo, continua la 26esima giornata di Bundesluga. Alle 15.30 sono in programma quattro partite: il primo Schalke dell'era post Tedesco attende il Lipsia, in una sfida importante per l'Europa e salvezza, discorso analogo per il match tra Stoccarda e Hoffenheim. Sogni europei anche per il Wolfsburg, che attende il Fortuna Dusseldorf, sogna di restare in Bundesliga l'Augsburg, quartultimo, che affronta l'Hannover, penultimo. Chiude il sabato Hertha Berlino-Borussia Dortmund.