Quasi un testacoda, ma comunque una partita interessante per aprire la 18esima giornata di Bundesliga: il Lipsia terzo in classifica ospita lo Stoccarda che naviga nei bassifondi della graduatoria, appena sopra la zona rossa. Gara invitante per il reparto offensivo locale, capace di segnare 6 gol in casa dello Schalke nel turno precedente. Lo Stoccarda invece viene da un pareggio 2-2 contro l'Hoffenheim.