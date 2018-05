Ultima giornata di Bundesliga. Tutti in campo, in un pomeriggio che ha emesso molti verdetti, alcuni storici.

Finisce il sogno Champions del Bayer Leverkusen: non basta la vittoria per 3-2 contro l’Hannover. E’ infatti l’Hoffenheim a qualificarsi per la massima competizione continentale per club: la squadra di Nagelsmann supera nello scontro diretto per 3-1 il Dortmund e centra l’obiettivo europeo, così come i gialloneri, che si classificano però al quarto posto.

Retrocessione storica per l’Amburgo: per la prima volta nella storia, dopo 131 anni, 55 in Bundes, la squadra di Titz scende in Zweite con il Colonia: non basta la vittoria per 2-1 contro il Borussia Monchengladbach, in una partita con un finale colmo di tensione. Wolfsburg ai playout dopo la vittoria per 4-1 proprio contro il Colonia. Il Lipsia rifila un tennistico 6-2 all’Hertha Berlino assicurandosi così la qualificazione nella prossima Europa League: non basta allo Stoccarda la prestigiosa vittoria all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco già ampiamente campione (4-1). Lo Schalke 04 di Tedesco chiude con una vittoria per 1-0 contro l’Eintracht una stagione importante, finita alle spalle solo della corazzata bavarese. Infine vittorie per Werder Brema con il Mainz e del Friburgo sull’Augsburg.