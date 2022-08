Continua il programma della Bundesliga in questa prima giornata di campionato che ha visto le vittorie del Bayern Monaco (6-1 contro l'Eintracht Fraconforte) e del Borussia Dortmund (1-0 contro il Bayer Leverkusen). Due partite in programma, alle 15:30 il Lipsia, dopo la sconfitta in Supercoppa, proverà a rispondere alle due candidate per la lotta al titolo. La squadra allenata da Domenico Tedesco affronterà in trasferta lo Stoccarda. Nell'altro match di giornata, che si disputerà alle 17:30, scenderanno in campo Colonia e Schalke 04, di nuovo nel massimo campionato tedesco dopo la promozione della passata stagione.