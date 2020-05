Bundesliga ripresa da poco, ma in Germania è già tempo di “Klassiker”, la supersfida fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, rispettivamente seconda e prima in classifica e, di conseguenza, scontro cruciale per l’assegnazione del titolo: appuntamento martedì 26 maggio alle ore 18.30 in un Signal Iduna Park naturalmente a porte chiuse come impongono le norme di sicurezza del post coronavirus. Thomas Muller, attaccante dei bavaresi, ha parlato a Sky Deutschland: “Giocheremo con la stessa passione. Sarà strano entrare in campo senza spettatori per un match come questo, però mi aspetto che la squadra e io per primo andremo oltre i nostri limiti. E' evidente che amiamo il fatto che ci siano i tifosi perché non c’è nulla di più bello che affrontare il Borussia all’Allianz Arena o a Dortmund, ma noi dovremo dimostrare che anche senza pubblico siamo capaci di giocare al calcio con passione”.