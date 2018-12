Insolito lunedì di calcio in Bundesliga, con Norimberga e Bayer Leverkusen che si sfidano nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. I padroni di casa non vincono da 6 turni e occupano il terzultimo posto in classifica, a un punto dallo Stoccarda quartultimo: gli ospiti, invece, sono dodicesimi con 14 punti e reduci da due vittorie nelle ultime 4.