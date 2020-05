Tre punti per il riscatto e per continuare a sperare nel titolo di Campione di Germania, in caso di stop addio definitivo ai sogni di gloria. Il Borussia Dortrmund di Lucian Favre si trova ad uno snodo cruciale della propria stagione, in occasione del posticipo della 29esima giornata di Bundesliga, in programma alle 18 presso la Benteler Arena di Paderborn contro i padroni di casa di Steffen Baumgart, fanalino di coda del campionato. Dopo le due vittorie contro Schalke e Wolfsburg infatti, che hanno portato il computo a sei successi di fila, i gialloneri hanno ceduto in casa nel "Der Klassiker" contro il Bayern Monaco, disputato martedì: i bavaresi, vittoriosi in goleada all'Allianz Arena ieri contro il Fortuna Dusseldorf, ora guidano la classifica con un cospicuo +7, quando mancano solo sei giornate alla fine. Il Dortmund deve guardarsi inoltre dalle inseguitrici, con il Lipsia a -2 e Monchengladbach e Leverkusen a -4: per farlo, fiducia al giovane Jideon Sancho, 14 gol finora, schierato in attacco con Hazard e Brandt, mentre il gioiellino Erling Haaland va in tribuna per un un problema al ginocchio. Dal canto loro, i padroni di casa del Paderborn, a secco di vittorie da 9 gare (5 sconfitte e 4 pari), cercano punti per riavvicinarsi al playout, distante 8 lunghezze, e alla salvezza diretta, a 9 lunghezze. All'andata pirotecnico pareggio per 3-3 al Signal Iduna Park.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Paderborn (3-5-2): Zingerle; Strohdiek, Hunemeier, Schonlau; Drager, Antwi-Adjej, Vasiliadis, Holtmann, Collins; Mamba, Srbeny.



Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard, Brandt.