Con il ko del Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco, l’RB Lipsia, che scende in campo alle 18.30 contro l’Hertha Berlino, ha la possibilità di agguantare i gialloneri al secondo posto in classifica. Gli uomini di Nagelsmann sono reduci dal 5-0 rifilato al Mainz, con Timo Werner, obiettivo di mercato dell’Inter, fresco di tripletta. Di fronte i biancoblù, che non perdono da 4 gare.



Nella squadra di Berlino fatica a imporsi Krzysztof Piatek, l’ex Milan arrivato a gennaio e fermo a due gol, ma brilla Matheus Cunha, attaccante brasiliano, ex Lipsia, autore di 4 gol e 2 assist in stagione. Classe’99 (proprio oggi compie 17 anni), anche l’ex Coritiba e Sion è nel mirino dei nerazzurri. Che guarderanno con interesse alla sfida valida per la 28esima giornata di Bundesliga.