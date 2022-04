La DFB ha respinto il ricorso presentato nei giorni scorsi dal Friburgo in merito alla sfida di campionato persa il 2 aprile per 4-1 contro il Bayern Monaco. La vicenda riguardava il fatto che i bavaresi avevano giocato per 18 secondi in 12 uomini, in quanto Kingsley Coman era rimasto in campo al momento della sostituzione. Il risultato in quel momento era di 3-1 in favore dei campioni in carica. Il Friburgo aveva appunto presentato ricorso chiedendo la vittoria a tavolino, ma nelle ultime ore la DFB ha respinto il tutto omologando il risultato. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild.