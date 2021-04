“Fa più male del previsto”. Con questo tweet che vale più di mille comunicati stampa, l’account ufficiale delloha commentato la. Era solo questione di giorni. Tutti sapevano che sarebbe finita così, ma ieri sera è arrivata l’aritmetica. Al cinquantesimo minuto di uno dei tanti derby della Ruhr, contro la neopromossaè successo quello che tutti si aspettavano. Il centravanti e capitano dei padroni di casa,ha segnato il gol vittoria che ha significato un grande passo verso la salvezza per i suoi e condannato gli ospiti al loro destino.Lo Schalke 04 di Gelsenkichen è uno dei club storicamente più importanti del panorama tedesco., quando conquistarono 7 campionati ed una Coppa di Germania, prima che, dagli anni ’70 in poi, il Bayern Monaco assunse il monopolio.. In questi ultimi trent’anni di storia, non sono mancati i successi a livello nazionale (tre Coppe di Germania, una Coppa di Lega e una Supercoppa di Germania) ed europeo (unae due Intertoto)., prima di addentrarsi in un lento declino, iniziato nella seconda metà dello scorso decennio, acceleratosi in questi ultimi due/tre anni e culminato nella triste serata di ieri.- Nonostante la terribile stagione che stanno disputando,. Le più interessanti sono certamente i due parametri zero di livello internazionale arrivati dall’Arsenal in inverno., insieme a Mandi e Maksimovic., dove potrebbe essere impiegato sia da braccetto sinistro che a tutta fascia, sfruttando la sua esuberanza e la sua dirompente forza fisica.. Per questi due motivi, lo Schalke potrebbe essere costretto a privarsene a prezzi molto convenienti., difensore centrale serbo di 28 anni, è stato vicino al Milan nelle ultime stagioni di mercato. Più che per i rossoneri,e chissà che non possa a tornare proprio alla Fiorentina, dov’era esploso prima di passare al Manchester City, per rimediare all’eventuale partenza del suo connazionale Milenkovic.invece, è il giocatore più rappresentativo della squadra.e giocare in un club più importante.Si tratta di due difensori ed un attaccante che non hanno un contratto in scadenza a breve, magiocando in una serie inferiore., è esploso in questa stagione e, prima di rinnovare in autunno,, che poi avevano virato rispettivamente su Tomori e Kabak. Thiaw non è però l’unico difensore dello Schalke ad essere stato accostato al Milan. La scorsa estate, quando giocava nell’Hoffenheim, anche il, cugino di Hakan, era stato in orbita rossonera, prima di finire proprio a Gelsenkirchen.e chissà che non possa tornare alla carica. Infine, i. Con i suoi 5 gol è stato pressoché l’unica nota lieta della stagione per il suo club ed: Liverpool, Tottenham, Manchester City e United.